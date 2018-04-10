Котлеты с творогом и мясным фаршем

Котлеты с творогом и фаршем получаются гораздо сочнее и вкуснее, нежели из чистого мяса без каких-либо добавок. Сочетание, соглашусь, необычное, но в итоге блюдо обретает вовсе не творожный привкус, а сырный. Поэтому не бойтесь, а обязательно попробуйте. Особенно советую тем, кто старается питаться как можно менее калорийно – взяв нежирный фарш, например, индюшачий, добавив однопроцентный творог и приготовив котлетки на пару или в духовом шкафу – вы получите отличное диетическое блюдо.

Ингредиенты

Фарш мясной (любой) – 300-400 граммов;

Яйцо – 1 штука;

Творог – 1 пачка (250 граммов);

Соль, специи – по вкусу;

Лук-репка – 1 головка;

Смесь для панировки.

Фото-рецепт мясных котлет с творогом



1. Соединим мясной фарш, яйцо, творог, соль, специи. Можно добавить для аромата зубчик протертого чеснока.

2. Лук покрошим ножом и прокрутим в мясорубке. Это кто как больше любит.

3. Вымесим все продукты.

4. В панировочную смесь выкладываем ложкой творожно-мясной фарш.

5. Формируем котлетки. Их можно заморозить впрок или приготовить сразу же.

6. В моей семье с удовольствием едят жареные котлеты. Поэтому я выкладываю полуфабрикаты на сковороду, смазанную растительным маслом. И обжариваю с двух сторон.

7. Далее мы перекладываем все котлетки в сотейник, наливаем немного горячей воды и даем блюду пропариться под закрытой крышкой минут 10-15.

Котлеты с творогом и фаршем можно подавать к столу. Гарнир на ваш вкус, так как блюдо мало отличается по вкусу от классического. Очень вкусненько! А если вы – любитель «чего-то особенного», то загляните в рецепт самых вкусных котлет из цветной капусты. Такие вы точно не ели.

Автор: ILYA

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